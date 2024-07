Rizek se impressiona com atuação de titular em vitória do Corinthians sobre o Bahia

André Rizek é apresentador do SporTV (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 21/07/2024 - 19:28 • São Paulo (SP)

A vitória do Corinthians por 1 a 0 sobre o Bahia no Brasileirão chamou a atenção de André Rizek com a atuação de um jogador. O jornalista ficou impressionado com a atuação do zagueiro André Ramalho na sua estreia. O camisa cinco veio do PSV, da Holanda.

- Nunca tinha assistido ao zagueiro André Ramalho jogar… Estreou pelo Corinthians fazendo uma grande partida.

Além de Rizek, diversos outros jornalistas se impressionaram com o desempenho do recém-chegado. O jogador é uma das esperanças desse novo momento do Timão sob o comando do também recém-chegado, Ramón Díaz.

