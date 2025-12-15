Bidon supera oscilação e assume protagonismo no Corinthians

Breno Bidon foi o responsável por converter o pênalti decisivo que classificou o Corinthians à final da Copa do Brasil. Neste domingo (14), o meia de 20 anos, um dos mais jovens do elenco, mostrou por que tem tanta confiança da comissão técnica.

No time profissional desde 2024, a Cria do Terrão teve destaque com Ramón Díaz, mas após não atuar na primeira parte do Campeonato Paulista, ao ficar fora para a disputa do Sul-Americano Sub-20, perdeu a titularidade e não disputou as duas decisões contra o Palmeiras, a vitória por 1 a 0 no Allianz Parque, e o empate em 0 a 0 na Neo Química Arena,

Com a chegada de Dorival Júnior, em abril, o cenário mudou, e o atleta passou a ser um dos pilares do meio de campo. Desde a vinda do treinador, Breno Bidon disputou 35 partidas e foi titular na reta final do Brasileirão e da Copa do Brasil.

Meia que prende a bola e dá dinamismo à equipe, Bidon sempre foi visto como uma das maiores promessas da base alvinegra. Mais do que uma possível boa transferência no futuro, o jogador mostra que o investimento nas categorias de base também surte efeito no time profissional.

O atleta foi o sexto jogador do Corinthians a cobrar pênalti na disputa contra o Cruzeiro, o primeiro das alternadas. Durante a semana, teve bom desempenho nos treinamentos de penalidades, projetando um possível cenário. No momento decisivo, aceitou a responsabilidade após conversa com a comissão técnica.

Na partida, o jogador acertou a trave defendida por Cássio Monitorado por clubes do futebol europeu, ele tem recebido elogios da comissão técnica. Após a vitória sobre o Cruzeiro, na Neo Química Arena, Dorival Júnior afirmou que mantém diálogo constante com o atleta, destacou sua regularidade ao longo da competição e disse acreditar que o bom nível apresentado em jogos decisivos pode, no futuro, render propostas concretas.

- Eu não tive nenhuma conversa com ele neste sentido, apenas chamei a sua atenção, em alguns momentos para que ele não deixasse cair um ritmo que ele vinha mantendo em boa parte da competição. É natural que você oscile em alguns momentos, mas foi essa regularidade dele que nos fez acreditar em um jogador como ele, e o nível que ele vem demonstrando em partidas importantes é o que nos faz acreditar também que ele está no caminho, e quem saber, posteriormente, ter uma proposta que seja real para uma possível saída pela qualidade e competência que ele vem demonstrando - disse o treinador em entrevista coletiva na Neo Química Arena, após a vitória sobre o Cruzeiro.