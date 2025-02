Rizek rebate Cristiano Ronaldo e coloca cinco jogadores à frente do português

O português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, chamou atenção ao se definir como o maior jogador da história do futebol. Em entrevista ao jornal "La Sexta", o atacante citou Pelé, Messi e Maradona, mas afirmou que é o atleta mais completo do esporte. O jornalista André Rizek, da Globo, rebateu o craque e colocou cinco nomes à frente do astro.

- O Cristiano Ronaldo, no auge de sua "imodéstia", disse ter certeza que é o maior jogador da história. O argumento que ele usou, é de que ele é o mais completo. Ele tem razão, mas só faltou dizer que é o maior e mais completo jogador da Europa. Tem alguns sul-americanos aí na frente do português - começou Rizek.

- Tudo que o Cristiano faz, o Pelé fez antes, e com selo Pelé de qualidade. No topo, vou colocar o Pelé. Messi e Maradona não foram completos como Cristiano, mas mesmo sem serem completos, as coisas que eles fazem, com tanta genialidade, os fazem melhores que o português. Coloco nesse mesmo quesito o Garrincha. O Ronaldo (Fenômeno) é o maior centroavante da história. Três brasileiros e dois argentinos que no meu entendimento estão como os maiores jogadores da história. E aí podemos discutir o Cristiano. O mundo é maior que a Europa - completou.

Cristiano Ronaldo tem currículo invejável no futebol e já soma 923 gols na carreira. Entre as passagens por Manchester United, Real Madrid e Juventus, o atacante conquistou cinco Champions Leagues, quatro Mundiais de Clubes, duas La Ligas, três Premier Leagues, dois Campeonatos Italianos, duas Copas do Rei, Copa da Inglaterra, Copa da Itália, entre outros títulos.

Declaração de Cristiano Ronaldo

"Eu faço tudo no futebol. Sou bom de cabeça, bato bem faltas, chuto bem de esquerda, sou rápido, sou forte. Uma coisa são gostos, uns gostam mais de Messi, Pelé ou Maradona. Eu entendo isso, e respeito. Mas dizer que Cristiano não é completo é mentira. Sou o mais completo"

