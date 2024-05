Rizek deu sua opinião sobre o momento atual do Brasileirão (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 13:54 • São Paulo (SP)

André Rizek fez uma análise franca após mais uma rodada do Campeonato Brasileiro. Na sua fala, exaltou que o campeonato já está bastante concorrido e que a luta para o topo da tabela será 'ferrenha'.

Durante seu comentário, destacou as atuações do Athletico-PR e do Bahia, mas alegou que a diferença entre os primeiros e o décimo colocado é praticamente mínima - exaltando times como Palmeiras e Atlético-MG.

- Após cinco rodadas, a diferença do primeiro colocado para o décimo são três pontos. Os times que mais pontuaram, Furacão e Bahia, tem dez pontos. O nono e décimo, tem sete, mas com um jogo a menos porque a partida foi adiada. Ou seja, a diferença da primeira metade é mínima. O interessante são as virtudes que mostram. Furacão e Bahia tem jogado em alto nível. O Bahia perde na estreia e logo engata uma sequência de bons jogos. Botafogo faz um bom campeonato, o Galo tem o mais encantador, o Palmeiras está a dois pontos do líder - disse.

Mas, o alerta maior feito por Rizek foi para os times que estão na parte de baixo da tabela. Para ele, mesmo no estágio atual do Brasileirão, 'tem times que já podem ficar desesperados'.

Rizek destacou quem são os melhores até o momento (Foto: Reprodução/Instagram)

- Projeto um campeonato bem equilibrado. Mas os times que estão mandando mal devem abrir o olho. 13% do campeonato já permite a gente apontar times desesperados e que a briga na parte de cima promete ser ferrenha - concluiu.