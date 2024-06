Rizek coloca gigante como clube de pior futebol da Série A: ‘Assustador’

Rizek elegeu o Fluminense como time de pior futebol da Série A (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/06/2024 - 18:17 • Rio de Janeiro (RJ)

Depois da conquista da América em 2023, o Fluminense vive momento ruim nesta temporada. Apesar da classificação para as oitavas da Libertadores, o Tricolor é o vice-lanterna no Campeonato Brasileiro. Para o apresentador André Rizek, do "ge", a equipe de Fernando Diniz joga o pior futebol da Série A.

- O Fluminense, campeão da América, consegue ter, nesse momento, o pior futebol do Campeonato Brasileiro. Todo mundo que enfrenta o time do Fernando Diniz tem a atuação da vida. O Fluminense fez do Corinthians um timaço. Juventude e Atlético-GO fizeram as melhores partidas deles contra o Fluminense. É preocupante - começou Rizek.

- Dos times que estão brigando no Z4, a equipe do Diniz é a que tem mais de onde tirar. Se jogar algo próximo do que jogou em 2023, não vai cair. O Fluminense é um time que se equilibra entre o que já fez e o que está fazendo no momento. No momento, é assustador. O que fez em 2023 mostra um alento de que pode se recuperar - completou.

Às 21h30, o Fluminense encara o Cruzeiro, no Mineirão, buscando se recuperar no torneio. Até aqui são apenas seis pontos em nove jogos, acima apenas do Vitória. A única vitória da equipe de Fernando Diniz foi contra o Vasco, na terceira rodada. Desde então, foram quatro derrotas e dois empates.