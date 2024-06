Rizek aponta única salvação do Corinthians e diz: ‘Teria dificuldade de subir da B para a A’

Rizek apontou única salvãção do Corinthians (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/06/2024 - 18:17 • São Paulo (SP)

O apresentador André Rizek foi às redes sociais após mais um tropeço do Corinthians no Brasileirão. Na Neo Química Arena, o clube ficou no 1 a 1 com o Cuiabá e segue na zona de rebaixamento. O jornalista afirmou que a 'esperança' para o clube paulista é se tornar SAF.

- Afirmo sem nenhum exagero. Esse time do Corinthians, do jeito que está, teria dificuldade de subir da Série B para a Série A, se jogasse a segunda divisão. O buraco é muito grande - escreveu o apresentador, que emendou ao analisar a condenação do clube por dívida com Matías Rojas.

- Não acredito que haja salvação para o Corinthians dentro daquilo que tem apresentado em seus quadros, do clube associativo. A esperança é virar SAF e ser comprada por gente séria e competente. Do jeito que caminha, próximo passo é o precipício - completou o jornalista.