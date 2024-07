Rizek analisa incômodo de jogadores da Seleção com críticas: ‘Bobagem’

André Rizek analisa a reação de jogadores da Seleção a críticas (Foto: Reprodução / Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/07/2024 - 15:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista esportivo André Rizek, do SporTV, disse que "está se desenhando de novo na Seleção Brasileira aquele clima de nós contra o mundo", ao analisar a reação de jogadores a críticas durante a Copa América. No caso mais recente, Vini Jr rebateu uma crítica do jornalista Tiago Leifert nas redes sociais.

- Está se desenhando de novo na Seleção Brasileira aquele clima de nós contra o mundo. Os atletas unidos contra aqueles que não querem o bem da Seleção e criticam o Brasil. Digo isso porque nessa Copa América a gente já viu o Danilo bater boca com o torcedor no estádio, Bruno Guimarães tendo que ir às redes sociais para explicar por que ele comemou gol com xingamentos e agora o Vinicius Jr, que usou as suas redes sociais para reclamar de uma crítica técnica que o Tiago Leifert fez a ele - afirmou.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Rizek ressaltou que jogador não tem que aceitar crítica calado, mas lembrou que a pior coisa que pode acontecer com a Seleção não é a crítica, mas a indiferença.

- A maneira como o brasileiro mostra que se importa, que ama a Seleção muitas vezes é com crítica. A gente não ganha nada há muito tempo. A última conquista do Brasil foi em 2002. A gente perdeu a última Copa América em casa para Argentina, está fazendo uma campanha vexatória nas Eliminatórias da Copa e não vai nem para as Olimpíadas. Mas todo mundo quer ver o Brasil vencer de novo. A Seleção é o maior orgulho que o brasileiro tem, o maior fator de unidade nacional - acrescentou.

Para o jornalista, é uma "bobagem" os jogadores ficarem incomodados e achando que são eles contra a opinião pública e a imprensa por causa de críticas técnicas.

- O problema mesmo da Seleção será o dia que ela gerar indiferença. Quando esse dia chegar, aí sim, nós vamos ter um problema entre Seleção, torcida e imprensa. No fundo, está todo mundo querendo a mesma coisa: que o Brasil volte a ter uma seleção vencedora - concluiu.