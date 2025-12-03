Escalação do Flamengo contra o Ceará repercute: 'Jogar sério'

O Flamengo está escalado para o confronto contra o Ceará, desta quarta-feira (3), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pela 37ª rodada do Brasileirão. Para a ocasião, o técnico Filipe Luís optou por colocar em campo a mesma equipe que iniciou a final da Libertadores.

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a decisão do treinador. A grande maioria concordou com a escolha do comandante, que optou por não poupar jogadores após a decisão do principal torneio da América do Sul.

No confronto contra o Ceará, o clube carioca busca confirmar o título do Campeonato Brasileiro. Líder com 75 pontos, cinco a mais que o Palmeiras, atual vice-líder, o Rubro-Negro joga por uma vitória para conquistar a taça da competição na 37ª rodada sem precisar de combinação de resultados.

Escalação do Flamengo

O destaque nos 11 iniciais vai para Danilo. Autor do gol que deu a Glória Eterna ao Mais Querido pela quarta vez, o zagueiro segue entre os titulares, com Léo Ortiz no banco de reservas. Quem também fica como opção é Gonzalo Plata, de volta após cumprir suspensão na decisão continental.

Desta forma, a escalação do Flamengo tem: Rossi; Varela, Danilo, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Bruno Henrique e Samuel Lino.

Já o Ceará vai a campo com: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marcos Victor, Éder e Rafael Ramos; Dieguinho, Zanocelo e Paulo Baya; Galeano, Fernandinho e Pedro Raul.