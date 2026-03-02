Palmeiras descarta Allianz Parque e confirma Barueri para final do Paulistão

O Palmeiras definiu a Arena Crefisa Barueri como palco da partida contra o Novorizontino, na próxima quarta-feira (4), pelo jogo de ida da final do Campeonato Paulista. Apesar da força-tarefa realizada nos últimos dias, a reforma no gramado do Allianz Parque ainda não está concluída, o que inviabiliza a realização de testes pelos jogadores.

O iminente início da comercialização de ingressos, por sua vez, é outro fator que dificultou o retorno ao Allianz Parque. O Palmeiras precisa iniciar a venda ainda na tarde desta segunda-feira (2), com prioridade para os sócio-torcedores, antes da abertura ao público geral.

Nos bastidores, o clube entende que teria maior retorno financeiro se atuasse no Allianz, principalmente pela possibilidade de receber público superior a 40 mil torcedores. No entanto, optou pela Arena Barueri após avaliar eventuais riscos na operação.

Como adiantado pela reportagem na última semana, um eventual mando de campo no segundo jogo da final ampliaria as chances de o Palmeiras ter o Allianz Parque à disposição, uma vez que teria mais quatro dias para a conclusão das obras.

A equipe segue invicta em Barueri em 2026, após oito partidas. Pelo Campeonato Paulista, são quatro vitórias e um empate, registrado na última rodada da primeira fase, quando o clube já estava classificado, contra o Guarani.

A primeira partida da final do Campeonato Paulista acontece nesta quarta-feira (4), a partir das 20h (de Brasília), na Arena Barueri. O jogo que definirá o título será disputado quatro dias depois, no domingo, com mando do Novorizontino.

As obras no gramado do Allianz Parque ainda não estão finalizadas, e o Palmeiras terá a Arena Barueri como casa para enfrentar o Novorizontino, pela primeira partida da final do Paulistão (Foto: Arquivo Lance!)

