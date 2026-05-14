Às vésperas da próxima convocação da Seleção Brasileira, marcada para o dia 18, as ruas da Tijuca viraram palco de um debate que promete dividir opiniões entre os torcedores brasileiros. No novo quadro "Me Convença", do Lance!TV, João Lidington foi até a Praça Saens Peña, na Zona Norte do Rio de Janeiro, para colocar em pauta uma das discussões mais polêmicas do futebol brasileiro: Neymar deve ou não disputar a próxima Copa do Mundo?

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Com a frase "Neymar tem que ir pra Copa!", João desafiou os populares a apresentarem argumentos contrários à presença do camisa 10 na Seleção Brasileira. Entre opiniões sobre lesões, desempenho recente, extracampo e renovação do elenco, o quadro reuniu reações sinceras, debates acalorados e respostas bem-humoradas dos torcedores nas ruas da Tijuca.

O episódio já está disponível nas plataformas do Lance!TV e esquenta a discussão para a convocação do próximo dia 18, quando a Seleção Brasileira divulgará sua lista de jogadores. Afinal, Neymar ainda é indispensável para o Brasil?

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Lance!TV estreia quadro 'Me Convença': tema é a convocação de Neymar para a Copa (Arte: Lance!)

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