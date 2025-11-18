A Câmara dos Vereadores recebe na manhã desta terça-feira a edição especial do Lance! Talks – Rio, Capital Mundial do Esporte, que terá transmissão ao vivo pelo YouTube do Lance e também pelo LinkedIn. O público poderá acompanhar a conversa sobre como a cidade pode retomar, expandir e consolidar seu papel como referência global em grandes eventos esportivos.

continua após a publicidade

Presidente da Câmara e CEO do Lance! abrirão o evento (Foto: Reprodução)

Realizado em parceria entre o Lance!, a Câmara dos Vereadores e a FACHA, o encontro será no Salão Nobre da Câmara, no Palácio Pedro Ernesto, das 9h às 12h. A programação inclui três painéis que discutem o futuro da velocidade no país, o potencial da praia como arena natural e o papel dos grandes estádios na construção da identidade esportiva da capital fluminense.

O objetivo do evento é aproximar sociedade, entidades esportivas e poder público, fortalecendo o diálogo sobre projetos de impacto social e econômico, além de incentivar novas estratégias de uso e desenvolvimento dos equipamentos esportivos já existentes.

continua após a publicidade

Painéis do Lance! Talks

1 . 9h30 – 10h15 | Painel 1: “Rio em alta velocidade – o novo Autódromo”

Debate sobre o complexo automobilístico planejado para Guaratiba, projetado para recolocar o Rio no calendário mundial do automobilismo e potencialmente voltar a sediar a Fórmula 1. O painel aborda infraestrutura, modernização, sustentabilidade, geração de empregos, turismo e negócios. 2 . 10h15 – 11h | Painel 2: “Nossa arena é na praia”

Discussão sobre a orla carioca como o maior estádio aberto do mundo, analisando o uso das praias para vôlei de praia, futevôlei e beach tennis. O painel trará casos de sucesso, desafios estruturais e oportunidades econômicas ligadas ao esporte e ao estilo de vida carioca. 3 . 11h – 11h45 | Painel 3: “Rio, a capital dos grandes estádios”

Especialistas debatem o futuro de arenas como Maracanã, Parque Olímpico, Estádio Nilton Santos, São Januário e o possível estádio do Flamengo, com foco em sustentabilidade financeira, experiência do torcedor e estratégias para manter o Rio como destino de megafestas esportivas.

Serviço

Lance! Talks – Rio, Capital Mundial do Esporte

📅 18 de novembro

⏰ 9h às 12h

📍 Salão Nobre da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro

▶️ Transmissão ao vivo pelo YouTube do Lance