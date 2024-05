Richarlison abre álbum de fotos com a namorada; saiba quem é

Richarlison e Amanda Araújo (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 17/05/2024 - 15:47 • Rio de Janeiro (RJ)

Richarlison, do Tottenham e da Seleção Brasileira, abriu nesta sexta-feira (17), em suas redes sociais, o primeiro álbum de fotos ao lado da namorada, Amanda Araújo. O atacante, de 27 anos, usou um coração para legendar as fotos e celebrar o relacionamento com a influenciadora digital e estudante. Os dois aparecem abraçados e trocando carinhos nas fotos.

Eles assumiram o namoro em janeiro de 2024, mas o casal prefere manter a discrição e quase não aparece junto em público. Nos comentários, seguidores elogiaram o casal.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Amanda tem 20 anos e estuda Direito na Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Com mais de 350 mil seguidores, ela é também influenciadora digital e compartilha detalhes de sua vida nas redes sociais, como viagens, passeios e sua boa forma com looks estilosos.

➡️Faça as suas apostas na Libertadores 2024: quem será o campeão? Vem pro Lance! Betting!

Viajada, a jovem estudante já passou por diversos estados brasileiros e países como França, Itália e Reino Unido.

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)

(Foto: Reprodução/Instagram)