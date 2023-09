A dívida do local, construído por meio de uma parceria pública privada (PPP), é de, aproximadamente, R$ 2,5 bilhões com o banco. A prefeitura cedeu o terreno e o consórcio Rio Mais (formado por Odebrecht, Carvalho Hosken e Andrade Gutierrez) construiria as instalações com o direito de se aproveitar comercialmente do local depois. Na construção do Parque Olímpico, o Rio Mais precisou de um financiamento de quase R$1,4 bilhão, que deveria ter sido quitado em 2020.