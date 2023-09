— Sugeriram que eu ficasse um narrador freelancer (risos), um pouco em cada um, narrador por evento. Não sei nem se é o fato de narrar, entendeu? O que eu tenho pensado até agora é em uma mudança de frentes, sabe? Aparecem muitos convites para conversar com colegas, que era uma coisa um pouco mais restrita, era um pouco mais difícil de fazer. Agora eu fiz um monte de entrevistas e de todos os tipos, com todos os perfis e ideias. Entrar em rede social, que eu nunca tive, e começar a ver o negócio crescer... observar o jeito que as pessoas se relacionam com você. Uma questão publicitária que eu também não tinha nenhum tipo de papo publicitário, só quando tinha uma ação quando a própria emissora era procurada, promovia e fazia. Acho que ficou mais plural, entendeu? Tinha dia que eu falava: "Estão me fazendo trabalhar muito". No sentido de muita coisa para fazer. É interessante, é diferente. Você passa a ter contato com gente diferente, com novos contatos. Uma coisa saudável, é gostoso.