Renato Maurício Prado rasga o verbo contra dupla titular do Flamengo: ‘Nulos’

Escrito por Lance! • Publicada em 11/07/2024 - 21:58 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu para o Fortaleza por 2 a 1, nesta quinta-feira (11), no Maracanã. Nas redes sociais, o jornalista Renato Maurício Prado detonou os jogadores Pulgar e Allan pela atuação na partida do Campeonato Brasileiro. O comentarista também fez críticas ao técnico Tite.

- Allan e Pulgar são nulidades em campo. Os beques é que têm que fazer a ligação da defesa ao ataque. Tite deveria tirar um deles e colocar o Lorran - escreveu RMP, pouco antes do segundo gol do Fortaleza.

- Pulgar e Allan não marcam ninguém. E o Léo Ortiz no banco. Tite escalou mal e não mexe. Vai perder um jogo que tinha obrigação de vencer - completou o jornalista após o gol da equipe de Vojvoda.

Com o resultado, o Flamengo estacionou nos 31 pontos e deixou a liderança do Brasileirão. No último fim de semana, o Rubro-Negro também havia tropeçado em casa, no empate com o Cuiabá em 1 a 1. Na próxima rodada, a equipe de Tite encara o Internacional, no Beira-Rio.