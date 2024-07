Renato Maurício Prado detona sufoco na vitória e comenta pênalti para o Flamengo: ‘Estranho’

Renato Maurício Prado comentou a partida (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 20/07/2024 - 20:59 • Rio de Janeiro

No segundo tempo da partida entre Flamengo e Criciúma, uma bola foi arremessada pela torcida do Rubro Negro no gramado, que ficou com duas bolas em campo, causado uma grande confusão. Após o jogo, Renato Maurício Prado comentou o lance e deu o seu veredito sobre a polêmica do pênalti marcado.

O comentarista começou criticando o 'sufoco' que o Flamengo passsou para conquistar o resultado. Caso não conseguisse a virada, seria a terceira partida seguida do Rubro Negro sem vencer como mandante.

Sobre o pênalti, o jornalista contou que, em toda sua carreira, jamais tinha visto um lance parecido. Renato chamou o pênalti de 'estranho', pela forma como ocorreu, mas disse que não há polêmica. O pênalti foi bem marcado, na opinião do comentarista

Com o placar empatado, o meia Barreto, do Criciúma, chutou a segunda bola que estava no gramado e acabou atrapalhando a condução de Everton Cebolinha, do Flamengo. Rapidamente, o juiz Maguielson Lima Barbosa marcou o pênalti a favor do Rubro-Negro, causando uma enorme repercussão entre os internautas que ficaram muito confusos com o lance.