Marcos Braz, se envolveu em uma briga com um torcedor, nesta terça-feira (19), em um shopping na Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio de Janeiro. As imagens viralizaram nas redes sociais e o dirigente, que estava acompanhado de um guarda-costas, recebeu muitas críticas pela agressão ao torcedor que se identificou como membro de uma organizada. Dessa maneira, muita gente se manifestou sobre o caso e o jornalista Renato Maurício Prado chamou o vice-presidente de futebol do Flamengo de covarde.