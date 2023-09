Neymar e Bruna Biancardi ganharam destaque nas redes sociais nesta terça-feira (19), após a influenciadora se pronunciar sobre o vídeo em que o jogador aparece com duas mulheres em uma boate em Barcelona, na Espanha. A suposta traição do atacante do Al-Hilal foi muito criticado nas redes sociais e, principalmente, pelo fato da namorada estar em reta final de gravidez. O nome da filha é Mavie, que em francês significa Minha Vida (Ma: minha, Vie: vida).