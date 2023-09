- Pergunta recorde e entendo a curiosidade de vocês, mas vou tentar resumir. A gente se conheceu na Farofa (da Gkay), pois para quem não sabe eu trabalhava com eventos. Eu estava trabalhando. Ou seja, não estava fazendo nada do que vocês julgam. Eu trabalhava com eventos, com organização, com produção e cerimonial. Foi no último dia da Farofa e era madrugada quando o Iran chegou lá, eu acho que era, e ele me viu. Eu ficava rodando a festa para conferir se estava tudo bem. Em breve vocês vão saber os detalhes, mas vou resumir. Como eu disse, eu estava trabalhando e não podia ter nenhuma postura além da profissional. Nós só tivemos contato em outro momento, depois da Farofa. Ai começamos a conversar. Eu estava muito tranquila, não estava na Farofa buscando alguma coisa -, contou.