Renato Maurício Prado comenta situação de Gabigol e critica declaração de Landim: ‘Absurdo’

Renato Maurício Prado criticou declaração de Rodolfo Landim, presidente do Flamengo (Foto: Reprodução)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/06/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Renato Maurício Prado analisou a situação envolvendo a possível saída de Gabigol do Flamengo. O assunto tomou o noticiário na última sexta (28) após o empresário do atacante afirmar ao "sportv" que já trabalha pela saída do atleta. Em vídeo no Youtube, o comentarista também criticou uma declaração de Rodolfo Landim, presidente do Rubro-Negro, sobre situação ocorrida no fim de 2022.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Eu concordo com apenas um ano de contrato ao Gabriel. O que ele não está jogando recentemente justifica não se pensar em um contrato longo. Desde que fez o gol do tri da Libertadores, o Gabigol não jogou mais bola. Passou a ser do nível do Lil Gabi, o cara que está mais preocupado em cantar trap, em ir para a noite. O Gabriel parece querer levar a vida em um estilo de como leva o Neymar - comentou.

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim deu uma entrevista ao narrador João Guilherme nesta semana. No papo, repercutiu uma declaração do mandatário na qual o mesmo fala sobre a programação dos jogadores após o título da Libertadores em 2022. O dirigente afirmou que soube pelo zagueiro Léo Pereira que os atletas ganhariam férias após a conquista, mesmo sem a temporada ter se encerrado. RMP criticou Landim.

➡️Mauro Cezar detona proposta do Flamengo a Gabigol: ‘Loucura’

- O Landim disse que foi no trio elétrico onde descobriu que a comissão técnica tinha dado férias aos jogadores. Ou ele está mentindo ou é um presidente ruim. Como uma decisão desse tamanho pode ser tomada pela comissão técnica? Isso não existe. A comissão não tem autonomia de férias aos jogadores sem consultar o comando do futebol. Como o presidente diz esse absurdo? Agora acusam o Dorival Jr - completou.