Renato Maurício Prado cita problema do Flamengo e elege culpado: ‘Vergonhoso’

Renato Maurício Prado criticou Matheus Bacchi pelas bolas altas do Flamengo (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 19:02 • Rio de Janeiro (RJ)

Flamengo e Palmeiras ficaram no empate em 1 a 1 no Maracanã, neste domingo (11), pelo Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro abriu o placar com Arrascaeta, e o Alviverde deixou tudo igual no fim, com Luighi. Após o resultado, o jornalista Renato Maurício Prado criticou Matheus Bacchi, filho e auxiliar técnico de Tite.

- Por mim, mandava o "Titinho" (Matheus Bacchi) embora. Afinal, não é ele o responsável pelas bolas altas do Flamengo? O Flamengo toma gol em todas as bolas altas. Deu sorte na Copa do Brasil que o gol foi anulado. Deu sorte hoje de novo, no primeiro tempo, que foi anulado de novo. Mas sorte não dura para sempre, e tomou o gol de bola alta no fim - disse RMP.

- A bola alta do "Titinho" é uma coisa ridícula, vergonhosa. O que a zaga do Flamengo sofre de bola alta é uma vergonha. E se ele é o responsável por isso, então é o culpado - completou o comentarista nas redes sociais.