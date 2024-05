Renata Fan se solidariza com vítimas das chuvas no Rio Grande do Sul; veja como ajudar

Renata Fan pediu ajuda às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 06/05/2024 - 08:00 • Porto Alegre (RS)

A apresentadora Renata Fan usou as redes sociais para pedir ajuda às vítimas das fortes chuvas no Rio Grande do Sul nos últimos dias. Torcedora do Internacional, a gaúcha citou o momento "terrível" do estado e ressaltou a "corrente do bem" para auxílio aos desabrigados.

- Pessoal, muitos estão ajudando, pedindo ajuda e unidos para que o Rio Grande do Sul possa superar este momento terrível. Se fizermos um pouco cada um, já será muito importante para os desabrigados e aqueles que sofrem as consequências de todo este processo climático devastador! Que seja uma corrente do bem e solidária! - escreveu Renata.

Veja como ajudar as pessoas em situação de emergência no RS

- SOS Chuvas RS (Governo do Rio Grande do Sul - doação via PIX, em conta vinculada ao Banrisul)

- Doações de itens (colchões, roupas de banho e cama, cobertores...): Centro Logístico da Defesa Civil Estadual: Avenida Joaquim Porto Villanova, 101, bairro Jardim Carvalho, em Porto Alegre

- A Secretaria de Saúde também busca profissionais da área para se voluntariaram

São 134,3 mil pessoas fora de casa, 78 mortos, 105 desaparecidos e 334 municípios afetados, de acordo com informações da Defesa Civil. Todas as partidas de futebol de equipes gaúchas foram adiadas.