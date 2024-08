Renata Fan faz longo discurso e manda duro recado a Abel Ferreira após polêmica; veja

Renata Fan criticou postura de Abel Ferreira com jornalista em coletiva (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/08/2024 - 18:42 • São Paulo (SP)

A polêmica resposta do técnico Abel Ferreira à repórter Alinne Fanelli, no último sábado (24), segue tendo grande repercussão. Desta vez, quem criticou o treinador do Palmeiras foi a apresentadora Renata Fan, do programa "Jogo Aberto". A gaúcha fez um longo desabafo sobre ser mulher no meio do jornalismo esportivo e pediu uma mudança de postura do português.

- Não foi um mal-entendido na minha opinião. Acho importante pedir desculpas, mas precisa de mais. Se é para falar sobre machismo no mundo do futebol, eu sou uma pessoa extremamente capacitada para isso, porque estou nessa área há 20 anos. E trabalho com sete comentaristas que me respeitam e debatem de igual para igual comigo. A resposta do Abel Ferreira foi desconectada, bruta e grosseira - começou Renata.

- Espero que ele não fique apenas nessa nota, e sim que ele demonstre no dia a dia o quanto ele valoriza as mulheres no futebol. Não é simples batalhar para estar aqui em um programa nacional por 17 anos. Não me coloco só no lugar da Alinne, me coloco no lugar de todas as profissionais competentes que buscam progredir nessa área. Abel, repense. Você foi muito mal e merece ser criticado - completou a apresentadora.

Após a vitória do Palmeiras sobre o Cuiabá, Abel Ferreira foi perguntado por Alinne Fanelli, da "BandNews", sobre a lesão do lateral Mayke. Na resposta, o técnico afirmou que "só deve satisfação à três mulheres". No último domingo (25), Abel Ferreira se manifestou através de uma nota nas redes sociais e afirmou ter sido "infeliz" na declaração. A jornalista também se pronunciou sobre o assunto e lamentou o ocorrido.