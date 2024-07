(Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/07/2024 - 15:58 • Rio de Janeiro • Atualizada em 08/07/2024 - 17:03

Neste mesmo dia, dez anos atrás, a internet ficava monotemática. O Brasil e o mundo acabavam de se chocar com um dos jogos mais icônicos da história do futebol mundial. Sem o seu principal astro, a Seleção mais vitoriosa da competição não fez jus a sua grandeza e diante de um mar amarelo de torcedores, sofreu a maior decepção da sua história.

Brasil x Alemanha, Mineirão lotado, cinco da tarde da terça-feira mais importante da história da Seleção Brasileira. 7 a 1. Como não poderia ser diferente, o mundo não conseguiu falar em outra coisa.

Brasil 1 x 7 Alemanha, Estádio Mineirão. (Foto: Ari Ferreira/Lancepress!)

Durante e depois da Goleada

A partida gerou mais de 35,6 milhões de tweets, feito nunca visto na plataforma, durante um jogo de futebol. Foram 580.166 tweets feitos em um minuto sobre o quinto gol da Alemanha, marcado por Khedira.

Entre os jogadores mais citados, estavam o goleiro Júlio César e o centroavante alemão Miroslav Klose. Com o gol marcado na partida, o atacante ultrapassou Ronaldo Fenômeno, se tornando o maior artilheiro da história das Copas do Mundo, com 16 gols.

Nos trending toppics (termo do X, antigo Twitter, para se referir aos termos e assuntos mais comentados na rede), além dos nomes 'Brasil' e 'Alemanha', duas hashtags tomaram o topo, a #PrayForBrazil (#OrepeloBrasil, em português) e a #ThingsMoreLikelyThanBrazilWinningTheWorldCup (#CoisasMaisProváveisQueOBrasilGanhandoUmaCopaDoMundo, em português).

Após o apito final, o zagueiro David Luiz, um dos grandes personagens da goleada, ganhou uma hashtag em sua homenagem, como gesto de apoio do povo brasileiro que se comoveu com a entrevista emocionante de David após o jogo. #DavidOBrasilTeAma.

Antes da Goleada

Os brasileiros definitivamente não sabiam o que estava por vir! Antes da partida, o clima nas redes sociais era de muito otimismo e confiança. O sonho de levantar a taça no Maracanã estava mais vivo do que nunca. As hashtags #EuAcreditoBrasilRumoAoHexa, #EmBuscaDoHexa e #RumoAoHexa, estavam por todo lugar.

É claro que a ausência de Neymar estava sendo muito sentida pelos brasileiros. Fora da semifinal por uma lesão séria na coluna, o povo se uniu para desejar forças ao craque brasileiro e na véspera do jogo, o 'camisa 10' viu as #JOGAPRAELE e #SomosTodosNeymar tomarem o 'Twitter'. Até mesmo os jogadores da Seleção entraram na onda, como o zagueiro Dante.

Neymar agradeceu as mensagens de apoio que chegavam marcadas com a #JOGAPRAELE, mas pediu que as energias se concentrassem em apoiar o elenco que iria a campo contra a Alemanha.

Críticas por todo lado

A indignação tomou todo o povo brasileiro. Assim como os torcedores, jornalistas também usaram as redes sociais para demonstrar sua revolta com a eliminação vexatória. Relembre;