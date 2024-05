Reforço ou alfinetada? Torcedores do Flamengo tentam desvendar ‘enigma’ de Marcos Braz

Marcos Braz movimentou torcedores do Flamengo nas redes sociais (Foto: Divulgação/Flamengo)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/05/2024 - 18:07 • Rio de Janeiro (RJ)

Uma publicação de Marcos Braz, dirigente do Flamengo, repercutiu entre torcedores no último domingo (26). O VP do clube postou a imagem de uma onda e despertou curiosidade nos rubro-negros. Alguns cogitaram se tratar de um reforço, enquanto outros apontam uma provocação.

No mesmo dia, mais cedo, a esposa de Thiago Alcântara, Julia Vigas postou uma foto do jogador na praia, com o mar de fundo. Os torcedores, então, se empolgaram com uma possível ligação com a publicação de Braz por conta das ondas.

No entanto, outros torcedores apontaram uma possível alfinetada do vice-presidente a Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo. Este lançou pré-candidatura a vereador do Rio de Janeiro, cargo que também é ocupado por Braz.

Veja os comentários dos torcedores: