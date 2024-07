Reação irritada de Claudinho em jogo do Zenit agita torcedores do Flamengo; veja

Claudinho se irritou ao ser substituído em jogo do Zenit (Foto: Reprodução/Instagram)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 13/07/2024 - 18:55 • Rio de Janeiro (RJ)

Alvo do Flamengo na janela de transferências, Claudinho protagonizou uma cena que chamou atenção dos torcedores nas redes sociais neste sábado (13). Ao ser substituído na Supercopa da Rússia, o meia do Zenit não escondeu a insatisfação ao deixar o campo e não cumprimentou o técnico Sergey Semak.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Claudinho deixou o campo aos 17 minutos do segundo tempo e deu lugar a Gustavo Mantuan, ex-Corinthians. A revolta do meio-campista de 27 anos repercutiu entre torcedores do Flamengo. A equipe do ex-jogador do Red Bull Bragantino venceu o Krasnodar por 4 a 2 e foi campeã da Supercopa da Rússia.

➡️ Projete a tabela de classificação do Brasileirão com o simulador do Lance!

O Zenit aceitou a proposta de 18 milhões de euros (R$ 106,9 milhões) por Claudinho. Num primeiro momento, o Flamengo tinha oferecido 15 milhões de euros (R$ 89,1 milhões), mesmo valor que foi recusado pelos russos em 2023. Ao todo, o meia vestiu a camisa do Zenit em 103 jogos, com 20 gols e 23 assistências.