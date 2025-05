Júnior analisa reação de Filipe Luís em empate do Flamengo: ‘Não tinha visto’

O ex-jogador Júnior comentou o empate do Flamengo com o Central Córdoba-ARG, na Globo, na última quarta-feira (8). Ídolo do clube carioca, o comentarista analisou a reação de Filipe Luís à beira do campo já nos minutos finais de partida. O treinador se mostrou apreensivo, andando na área técnica e, logo em seguida, parado com os braços cruzados e expressão fechada.

- Olha aí a expressão do Filipe Luís - chamou atenção o narrador Luis Roberto.

- Essa é uma expressão que a gente não tinha visto ainda, que é a de preocupação. Já traz um pouco daquilo que aconteceu no jogo do Campeonato Brasileiro contra o Cruzeiro, que pela primeira vez o Flamengo foi dominado pelo adversário. E hoje não encontrou solução dentro do próprio jogo, nem com substituições e nem com modelo tático - comentou Júnior.

Como foi o jogo entre Central Córdoba e Flamengo

O Flamengo buscou controlar a bola no início da partida, enquanto o Central Córdoba, com o apoio de sua torcida, subiu a marcação. O gol rubro-negro saiu aos nove minutos, em jogada ensaiada de cobrança de falta. Após troca de passes, Arrascaeta recebeu assistência de Gerson, tirou o defensor da jogada e bateu na saída do goleiro. A partir daí, a equipe local, atrás no placar, começou a propor o jogo. O time de Filipe Luís, por sua vez, baixou a marcação e forçou o contra-ataque. Wesley, por exemplo, que tem o costume de subir para o ataque, ficou mais no campo defensivo.

O Rubro-Negro teve a chance de aumentar o marcador aos 23', quando Arrascaeta ficou frente a frente do goleiro. O camisa 10, no entanto, errou na escolha e não aproveitou a oportunidade. Nas redes sociais, torcedores disseram que o ideal seria um toque por cima. Apesar das chances no ataque, o Flamengo também passou sustos. Após erro de passe de Pulgar, Rossi, aos 33', salvou o que seria o gol de empate.

O Central Córdoba voltou melhor do intervalo e deixou tudo igual aos 15 minutos, quando Verón, que tinha acabado de entrar, levou a melhor na disputa aérea com Ayrton Lucas e testou a bola para o fundo da rede. Com o empate, a equipe mandante diminuiu o ritmo e se fechou no campo defensivo. Entretanto, o Flamengo não conseguiu ditar o ritmo e ficou distante do gol da vitória.

