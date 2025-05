O Flamengo empatou com o Central Córdoba por 1 a 1, na última quarta-feira (7), no Estádio Único Madre de Ciudades, pela quarta rodada da fase de grupos da Libertadores. Após a partida, o jornalista Mauro Cezar Pereira criticou uma decisão do meia Arrascaeta no confronto. O camisa 14 perdeu uma oportunidade clara de gol.

O lance em questão aconteceu durante o primeiro tempo da partida. Aos 23 minutos Arrascaeta arrancou livre em direção ao gol da equipe argentina após Gerson ganhar uma dividida de cabeça. Na ocasião, o uruguaio tinha o caminho aberto para abrir 2 a 0 no placar, mas desperdiçou a chance, o que revoltou Mauro Cezar.

- O que o Arrascaeta fez foi uma irresponsabilidade. Ele mete um gol, bonito por sinal, logo depois corre com a bola e finaliza daquela maneira. Ele tentou fazer o gol naquela tacadinha de sinuca, que ele é muito bom nisso, mas o jogo não pedia isso. Mata o jogo. 2 a 0 no começo, colocaria o time em uma situação confortável e surpreenderia o adversário - inciou o jornalista, antes de criticar o desempenho da equipe.

- O Flamengo ainda teve outra oportunidade de marcar. Mas não aproveitou de novo. Aí se complicou. O tempo foi passando e o Central Córdoba poderia ter tido mais ambição para buscar a vitória. A equipe teve 20 minutos bons. Depois foi um horror - concluiu.

Flamengo na Libertadores

Com o empate na Argentina, o Rubro-negro se complicou na briga pela classificação para as oitavas de final do torneio continental. A equipe do técnico Filipe Luís terminou a quarta rodada na terceira colocação do Grupo C.

O Flamengo se encontra a três pontos atrás de LDU e Central Córdoba, atuais primeiro e segundo colocado da chave inicial. Para reverter o cenário, o clube carioca precisa de vitórias nas próximas rodadas da Libertadores.

O Rubro-Negro volta a campo pela competição na próxima quinta-feira (15) para enfrentar a LDU, no Maracanã. Posteriormente, o adversário será o Deportivo Táchira. O confronto contra a equipe venezuelana acontece no próximo dia 28 de maio.