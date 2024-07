Rayssa Leal? Descubra o primeiro nome da medalhista de bronze nas Olimpíadas

Rayssa Leal no pódio com a medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 16:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Rayssa Leal é um dos grandes destaques do esporte olímpico brasileiro. Aos 16 anos, a skatista é dona de duas medalhas olímpicas na carreira, uma prata, em Tóquio 2020, além de um bronze, nas Olimpíadas de Paris neste ano. No entanto, o que muitos não sabem é que, na verdade, Rayssa não é o primeiro nome da atleta.

Em entrevista ao "ge" em março de 2023, a skatista revelou que seu nome completo é Jhúlia Rayssa Mendes Leal. A jovem ainda contou que em seu passaporte, já retirou o primeiro nome de seu passaporte.

- Porém, já no meu passaporte eu tirei. (Ninguém sabe), acho que, no máximo, assim mesmo só os fã clubes - brincou Rayssa na época.

A brasileira viralizou nas redes sociais ao publicar um vídeo andando de skate vestida de "fada". Foi este post, inclusive, que lhe rendeu o apelido de "Fadinha" no mundo do skate. A grande aparição de Rayssa para o mundo foi nas Olimpíadas de Tóquio, disputada em 2021. Na ocasião, a skatista entrou para história ao se tornar a atleta brasileira mais jovem a conquistar uma medalha olímpica - ela faturou a prata no skate street.

Rayssa Leal possui duas medalhas olímpicas (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

Nos Jogos Olímpicos de Paris, neste ano, Rayssa teve mais um bom desempenho. Agora aos 16 anos, a Fadinha terminou a competição com a medalha de bronze. Duas japonesas completaram o pódio. Coco Yoshizawa terminou com um 272.75 e levou a medalha de ouro, enquanto Liz Akama encerrou sua participação com uma soma de 265.95 e ficou com a prata.