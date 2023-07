Os dias que antecederam a luta principal na Irlanda entre Whindersson Nunes e o influenciador King Kenny foram de muitas provocações que esquentaram a semifinal do High Stakes, torneio de boxe entre celebridades. No entanto, o influenciador britânico demonstrou respeito ao brasileiro após vencer o duelo por decisão unânime na noite do último sábado (15) e afirmou que foi "uma honra dividir o ringue" com o comediante.