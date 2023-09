O primeiro fazendeiro desta edição do reality foi definido em uma prova que envolvia acertar bolas no gol para multiplicar pontos. Quanto mais distante e mais difícil, maior a pontuação do peão. Acontece que Radamés Martins, jogador profissional de futebol, errou as três tentativas e ficou de fora da final - disputada por WL e Yuri.