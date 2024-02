Já imaginou comemorar o aniversário no dia exato apenas a cada quatro anos? Pessoas nascidas no dia 29 de fevereiro, ano bissexto, vivem esta realidade. No mundo do futebol, inclusive, há casos conhecidos de atletas celebrando a vida nesta quinta-feira.



O mais famoso é o atacante Ferrán Torres, do Barcelona. O espanhol revelado pelo Valencia e com passagem pelo Manchester City, nasceu em 29 de fevereiro de 2000.



