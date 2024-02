Com a possibilidade de Léo Pereira, do Flamengo, ser convocado nesta sexta-feira (1º) por Dorival Júnior para a Seleção Brasileira para os amistosos contra Inglaterra e Espanha na vaga de Éder Militão, que se recupera de lesão, fãs do zagueiro rubro-negro "invadiram" o perfil do jogador do Real Madrid no Instagram para criar uma disputa entre os dois. As informações são do jornal "Extra".