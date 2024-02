🔙 O que aconteceu?



De acordo com o relato da tia da criança à cadeia de rádio espanhola "SER", as injúrias raciais incluíram até ameaças de morte.



- Sou Atlético desde que nasci. Começaram a cantar "Vikingo não", "macaco", "preta de m****". Não sabia que era com a gente, jamais imaginaria que era por causa da menina. Até que um cara se aproximou, me deu uns golpes no braço e disse: "Sai daqui ou vamos matar essa criança de m****". Uma barbaridade os insultos e tudo mais. Aí você olha e vê muita gente, uma multidão apontando para a garota, a insultando e xingando - contou na época.



➡️ Criança é alvo de racismo na Espanha por usar camisa de Vini Jr: ‘Preta de m***’



As autoridades conseguiram identificar o agressor por meio de vídeos fornecidos por um jornalista presente no local, culminando na sua detenção e posterior apresentação judicial.



Após o caso, o Real Madrid convidou a criança e sua família para assistirem à partida seguinte do clube no Santiago Bernabéu. Ela conheceu os jogadores do time, inclusive Vini Jr., e ganhou uma camisa autografada.