As suposições da internet estavam certas: John Kennedy e Vivi Barros terminaram o casamento. De acordo com o jornal Extra, ela decidiu terminar o relacionamento com o jogador do Fluminense há uma semana, depois de desconfiar de que estava sendo traída.



John Kennedy e Viviane Barros estavam juntos desde o fim de 2021 e têm uma filha de 1 ano e 6 meses. Nenhum dos dois se pronunciou sobre o caso até o momento.



