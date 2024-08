Quem é Natália Lara, narradora que substituiu Renata Silveira na Globo nas Olimpíadas?

Natália Lara ganhou chance na TV aberta durante as Olimpíadas de Paris (Foto: Divulgação/Globo)







Escrito por Lance! • Publicada em 03/08/2024 - 07:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Quem não está acostumado a acompanhar o sportv, estranhou uma voz nova na Globo durante as Olimpíadas. Trata-se de Natália Lara, que ganhou uma chance na TV aberta durante os Jogos de Paris. O Lance! te conta mais sobre a narradora de 30 anos.

Formada em Rádio e TV pela faculdade Cásper Líbano, Natália Lara participou do programa "Narra Quem Sabe", da extinta Fox Sports, que selecionava novos talentos para o canal. Um ano depois, em 2019, ganhou uma chance na TV Cultura e no DAZN.

Em 2021, a narradora foi contratada pelo Grupo Disney, dona da ESPN e da FOX Sports na época. Meses depois, acertou com a Globo, onde atua predominantemente no sportv. Nas Olimpíadas, a locutora ganhou uma chance na TV aberta, enquanto Renata Silveira fica no sportv no período. Natália tem sido a voz do futebol feminino do Brasil em Paris.

- Aproveitamos que a Renata está consolidada na Globo para colocar um nome forte no Sportv. E é a chance de a Natália ganhar protagonismo para, ao fim da Olimpíada, termos duas narradoras potentes. E a Renata vai acabar narrando jogos na Globo de qualquer forma, já que, durante os Jogos, o Brasileirão não para - explicou Renato Ribeiro, diretor de Esportes da Globo, ao "O Globo".