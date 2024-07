Diretor revela motivo da troca de Renata Silveira e Natália Lara entre Globo e Sportv

Renata Silveira vai narrar a Olimpíada no sportv, enquanto Natália Lara ganhará oportunidade na TV aberta (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 17:04 • Rio de Janeiro (RJ)

Figurinha carimbada nas transmissões de futebol na Globo, a narradora Renata Silveira vai atuar na Olimpíada de Paris pelo sportv. Já a locutora Natália Lara ganhará oportunidade em TV aberta durante os Jogos. Renato Ribeiro, diretor de Esportes da emissora, explicou a decisão em conversa com o jornal "O Globo".

- Aproveitamos que a Renata está consolidada na Globo para colocar um nome forte no Sportv. E é a chance de a Natália ganhar protagonismo para, ao fim da Olimpíada, termos duas narradoras potentes. E a Renata vai acabar narrando jogos na Globo de qualquer forma, já que, durante os Jogos, o Brasileirão não para - disse Renato.

Além de Natália Lara, outros quatro narradores também atuarão em TV aberta durante a Olimpíada de Paris: Gustavo Villani, Rogério Correa, Everaldo Marques e Luis Roberto. Este último, principal narrador da emissora, será responsável pela cerimônia de abertura, que também terá a participação do veterano Galvão Bueno.

No sportv, 19 narradores entrarão em ação na Olimpíada. A Globo terá mais de 400 pessoas focadas na cobertura dos Jogos de Paris 2024. A maior parte ficará no Brasil, mas a emissora mandará 16 equipes de reportagem para a França. Haverá também cobertura in loco no Taiti, local de disputa do surfe olímpico.