Qual é o time de Rayssa Leal, medalha de bronze nas Olimpíadas?

Escrito por Lance! • Publicada em 28/07/2024 - 18:16 • Paris (FRA)

A skatista Rayssa Leal é um dos maiores fenômenos do esporte brasileiro. A jovem de 16 anos é um dos nomes com maior apelo do público. Apesar de ser uma das melhores skatistas do mundo, a atleta já mostrou que também é fã de outros esportes, como o futebol.

Em entrevista ao Lance! em novembro de 2022, a Fadinha contou que é o Corinthians que mexe com seu coração. Na oportunidade, a skatista disse que estava triste pela derrota do time paulista para o Flamengo na final da Copa do Brasil daquele ano.

- Nossa, eu chorei demais no jogo do Corinthians e Flamengo. Pois é, a gente perdeu - lamentou Rayssa.

Rayssa Leal durante a disputa do skate street nas Olimpíadas de Paris (Foto: Kirill Kudryavtsev / AFP)

A brasileira conquistou a medalha de bronze no skate street nos Jogos Olímpicos de Paris. Apesar de um desempenho abaixo do esperado, Rayssa Leal mostrou poder de recuperação e encerrou a participação na capital francesa com mais um pódio olímpico.

Rayssa Leal é torcedora do Corinthians (Foto: Reprodução)

O bronze em Paris é a segunda medalha olímpica da carreira da Rayssa Leal. Com apenas 16 anos, Rayssa Leal marcou, mais uma vez, o seu nome na história do esporte brasileiro. Nas Olimpíadas de Tóquio, ela se tornou a brasileira mais jovem a subir ao pódio nos Jogos, com uma prata. Em Paris, a skatista manteve a escrita e ganhou mais uma medalha.

