O astro português possuiu o maior salário do mundo ganho por um jogador. O atacante leva 200 milhões de euros por ano, cerca de R$ 1,1 bilhão. Além do salário com cifras fora da realidade, o português terá outros privilégios, como uma casa de luxo em Riade, capital da Arábia Saudita, um avião particular para viagens e cuidados em detalhes especiais para seus familiares.