Bronny James, filho do astro da NBA LeBron James, sofreu uma parada cardíaca durante um treino de basquete na última segunda-feira (24), como confirmado por um porta-voz da família. O jovem atleta de 18 anos joga no time da Universidade de South California. O jogador ainda passa por exames para identificar a causa do ocorrido. Para a cardiologista Patrícia Oliveira, médica responsável pelo Ambulatório de Cardiologia do Esporte do InCor-HCFMUSP, o mais provável é que ele tenha uma doença congênita, como a cardiomiopatia hipertrófica.