Karim Benzema é o quinto na lista de jogadores que tem mais seguidores, com 73,5 milhões. O francês, que agora está na Arábia Saudita, foi companheiro de Real Madrid do jogador que atua no Brasil com melhores números: Marcelo. No instagram, o lateral do Fluminense tem 64,9 milhões de seguidores, mais que todos os clubes da Série A.