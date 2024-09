PVC critica Thiago Silva em gol do Atlético-MG sobre o Fluminense: ‘Falhou’

Fluminense perdeu para o Atlético-MG nas quartas de final da Libertadores (Foto: Gilson Lobo/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 21:18 • Rio de Janeiro (RJ)

O Atlético-MG venceu o Fluminense por 2 a 0 nesta quarta-feira (25) e está na próxima fase da Libertadores. Durante transmissão da Paramount+, o comentarista Paulo Vinícius Coelho criticou Thiago Silva no lance do primeiro gol da equipe mineira na Arena MRV.

- O Thiago Silva falhou. Fez um primeiro tempo exuberante, mas falhou no lance do gol. Não consegue alcançar o Deyverson. Quem erra na jogada é o Thiago Silva - comentou PVC.

No primeiro gol, Gustavo Scarpa cruzou, e Deyverson ganhou de Thiago Silva para cabecear para o fundo do gol. O atacante balançou de novo na reta final da partida após cruzamento de Hulk. No primeiro jogo, o Fluminense havia vencido por 1 a 0 no Maracanã.

Com o resultado, o Atlético-MG agora encara o River Plate na semifinal. O Fluminense foca as ações no Campeonato Brasileiro, onde está na 18ª posição, com 28 pontos.