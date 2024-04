PVC: campeão nunca venceu os três primeiros jogos na era dos pontos corridos

PVC: Flamengo não ganha seus três primeiros jogos do Brasileirão desde 1982 (Reprodução/SporTV)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/04/2024 - 12:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O jornalista Paulo Vinicius Coelho, o PVC, destacou na sua coluna no UOL nesta segunda-feira (22) que o último campeão brasileiro com três vitórias nas três primeiras rodadas foi o Corinthians em 1999. Ou seja, tal fato é inédito na era dos pontos corridos. PVC ressaltou que o Flamengo não ganha seus três primeiros jogos do Brasileirão desde 1982, sendo campeão naquele ano.

- Fora isso, só começou 100% em 1978 e 1979, anos em que não passou nem perto do título. Na história dos pontos corridos, não há nenhum campeão com nove pontos nos primeiros três jogos. Com 100% nas três rodadas iniciais, há exemplos como o Paraná Clube, de 2007, depois rebaixado - lembrou.

O mais perto, acrescentou PVC, foi o Internacional de Tite, com três vitórias nas três primeiras rodadas, mas que acabou vice-campeão.

- Mas a praga estava lá. Não ganhou o título e o treinador vice-campeão foi Mário Sérgio. Tite não resistiu à campanha inteira - ressaltou.