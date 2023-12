Meia do Palmeiras, Raphael Veiga publicou uma foto curiosa com o atacante Endrick após a conquista do Campeonato Brasileiro, nesta quarta-feira (6). No Mineirão, os dois deitaram no gramado, exibiram as medalhas e piscaram os olhos, em atitude que foi apontada por internautas como uma provocação ao volante Marlon Freitas, do Botafogo.