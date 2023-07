As equipes se enfrentaram na semifinal da Copa do Brasil de 2002, e o Timão contou com Deivid para despachar o rival do Morumbi. O centroavante marcou os dois gols corintianos na vitória por 2 a 0, no jogo de ida, e deixou sua marca na partida de volta, onde o São Paulo venceu por 2 a 1. O Timão sagrou-se campeão daquela edição após vencer o Brasiliense, e Deivid foi o artilheiro da competição.