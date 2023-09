- É com profunda tristeza que informamos do assassinato do presidente da nossa instituição, o doutor Edgar Páez Cortés. Este lamentável episódio ocorreu quando este regressava a casa depois do jogo disputado contra o Atlético FC. A família do Tigres e a comunidade esportiva estão devastados com o que aconteceu. Edgar Páez Cortéz era um apaixonado pelo futebol e um líder exemplar - diz o comunicado do Tigres FC.