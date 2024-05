Presidente da Unidos da Tijuca revela curiosidade de desfile em homenagem a Ayrton Senna

Desfile da Tijuca em homenagem a Ayrton Senna, em 2014 (Foto: Gabriel Santos|Riotur)







Copiar Link

Escrito por Leonardo Damico • Publicada em 01/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Tetracampeã do Carnaval, a Unidos da Tijuca levou para a Marquês de Sapucaí um enredo em homenagem a Ayrton Senna, em 2014. Dez anos depois, quando se completam 30 anos da morte do piloto, o Lance! conversou com o presidente da escola, Fernando Horta, que relembrou detalhes do desenvolvimento do desfile campeão.

- A ideia do enredo surgiu de mim mesmo. Eu era fã do Ayrton Senna e acompanhava todas as corridas. Todo o Brasil ficou sentido com a morte dele. Eu mandei fazer uma pesquisa sobre ele e o que foi levantado era que ele foi o maior ídolo do Brasil. Então, eu pedi ao carnavalesco para desenvolver o enredo - começou o presidente.

- O carnavalesco foi um pouco resistente, mas depois aceitou e deu no que deu, Tijuca campeã. Foi um grande desfile, colocamos uma réplica de Fórmula 1 na Avenida, e ele foi representado na comissão de frente. Posso durar 100 anos que vou lembrar do Ayrton Senna, assim como todos os componentes da nossa escola - completou Horta.

➡️Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Na ocasião, a Unidos da Tijuca tinha como carnavalesco o artista Paulo Barros, um dos principais nomes do Carnaval na última década. Barros também foi o responsável pelos títulos da escola em 2010 e 2012. Há 10 anos, a agremiação só perdeu pontos em fantasias e samba-enredo, e superou o Acadêmicos do Salgueiro por um décimo.

➡️A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta!

Com o enredo "Acelera, Tijuca", a escola trouxe várias referências sobre Ayrton Senna e Fórmula 1. A agremiação também fez alusão a personagens ligados à velocidade, como Flash, Ligeirinho e Speed Racer. Componentes vestidos como o piloto apareceram em vários setores do desfile, como na comissão de frente e no último carro.

Desfile da Unidos da Tijuca em 2014, em homenagem a Ayrton Senna (Foto: Gabriel Santos/RioTur)

Confira um trecho do samba-enredo da Tijuca em 2014:

Na última volta do meu Carnaval

Desponta um gênio, talento imortal

Trazendo nas mãos a bandeira do nosso país

Na reta, a consagração

O tema a emocionar

Lá vem o campeão

Voando baixo pra vitória alcançar

Acelera, Tijuca! Eu vou com você

Nosso lema é vencer

Guiando o futuro que um sonho construiu

Ayrton Senna do Brasil