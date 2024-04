Prefeitura de cidade de Minas Gerais utiliza foto de Larcamón para anúncio de vagas de emprego

Larcamón foi demitido do Cruzeiro (Foto: Divulgação/ León)







Escrito por Lance! • Publicada em 10/04/2024 - 17:17 • Itaúna (MG)

Demitido pela diretoria do Cruzeiro na segunda-feira (8), o técnico Nicolás Larcamón virou destaque em um post da Prefeitura de Itaúna, cidade do interior de Minas Gerais.

Na publicação sobre anúncio de vagas de emprego na cidade, uma foto do treinador argentino aparece em destaque. Segundo Hermano Martins, gerente de comunicação da prefeitura de Itaúna, o anúncio foi feito como forma de estimular a divulgação das vagas.

- Nas nossas redes sociais temos o hábito de fugir do óbvio para nossas divulgações. Desde memes a criação de personas como, o Estagiário ou a Capi (nossa Capivara, mascote). Nas vagas de emprego também não é diferente. Sempre usamos memes para tornar a página mais leve e atrativa - disse Hermano Martins.

- Nesse dia, tão logo recebemos as vagas do dia, vimos, minutos antes, o comunicado do Cruzeiro sobre a demissão do Larcamón. Foi quase instantâneo o debate da equipe e a conclusão de usar o momento para a divulgação das vagas - explicou.

Larcamón foi dispensado do Cruzeiro na segunda-feira (8), após a derrota do cabuloso na final do Campeonato Mineiro, contra o Atlético-MG. Nessa terça-feira (9), foi anunciado o retorno de Fernando Seabra, ex-técnico da equipe sub-20 do clube, para ocupar a vaga do argentino.