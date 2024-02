Nivaldo já tinha viralizado neste ano antes do duelo entre Athletic e Atlético-MG pelo Campeonato Mineiro. Em provocação a Hulk, o prefeito disse que o clube de São João del-Rei iria “passar o cerol” e que o time da cidade tinha que “meter quatro” na equipe da capital, chamada por ele de "Vergonha de Minas". Só que o jogo, disputado em São João del-Rei, terminou com a vitória do Atlético-MG por 2 a 0, com gols de Hulk.