O preço abusivo dos ingressos afastou muito torcedor rubro-negro e tricolor dos estádios nesta decisão de Copa do Brasil. O Maracanã, por exemplo, não teve lotação máxima preenchida e houve muito protesto dos cariocas contra os valores. Já no Morumbi, os torcedores que não conseguiram investir em um bilhete vão acompanhar a final no entorno do estádio. Como é o caso do Matheus, que falou com a equipe de reportagem do Lance! no pré-jogo.